https://news.day.az/officialchronicle/1642489.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси".
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть Великий Аллах ниспошлет всем крепкое здоровье и много радости, хорошее настроение в каждый дом, изобилие и достаток в каждый очаг! Поздравляю с "Од чершенбеси"!"
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