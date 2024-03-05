Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси".

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть Великий Аллах ниспошлет всем крепкое здоровье и много радости, хорошее настроение в каждый дом, изобилие и достаток в каждый очаг! Поздравляю с "Од чершенбеси"!"