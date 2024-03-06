https://news.day.az/officialchronicle/1642628.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России - ФОТО
6 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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