Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Правительства России

6 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется