https://news.day.az/officialchronicle/1642667.html Президент Туниса поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Туниса поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Туниса Каис Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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