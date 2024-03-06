Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Комитета по внешним связям Великого Национального собрания Турции Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.