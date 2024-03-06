https://news.day.az/officialchronicle/1642676.html Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева
Фуат Октай поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Комитета по внешним связям Великого Национального собрания Турции Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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