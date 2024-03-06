Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, вписали яркие страницы в нашу историю

Азербайджанский народ всегда проявлял глубокое уважение к женщине, с большим почтением относился к матери. На этой многовековой основе формировались основные принципы государственной женской политики в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева азербайджанским женщинам по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

В письме отмечается, что достойное сохранение до наших дней богатых морально-нравственных ценностей тесно связано с нашими матерями. Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, также вписали яркие страницы в нашу историю, проявив героизм и отвагу. Во все судьбоносные моменты испытаний они всегда являлись настоящей моральной опорой нашему обществу, еще раз доказали это своей самоотверженностью во время 44-дневной Отечественной войны.

"Сегодняшние азербайджанские женщины, приверженные присущим нашему народу традиционным семейным ценностям, в то же время обладают сильным чувством современности и новаторской природой. Их нынешний высокий общественный авторитет и значимые достижения в области здравоохранения, образования, культуры, науки, как творчески мыслящих продолжателей своих предшественниц-просветительниц, которые подвижнически трудились на пути культурного прогресса, являются факторами, характеризующими всестороннее развитие нашей страны.

Мы находимся на славном и вселяющем чувство гордости этапе периода нашей независимости. Уверен, что азербайджанские женщины и впредь будут уделять особое внимание воспитанию молодого поколения в духе преданности Родине, государственности, являющейся олицетворением наших национальных идеалов, своей содержательной социально-культурной деятельностью, придающей гармоничность прогрессу общества, будут активно участвовать в созидательной работе во имя нашего светлого будущего", - говорится в письме.