https://news.day.az/officialchronicle/1642919.html Президент Ильхам Алиев подписал указ об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал указ об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал указ об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утверждено "Положение об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики", а также "Описание официальной эмблемы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики".
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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