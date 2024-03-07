Президент Ильхам Алиев подписал указ об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утверждено "Положение об официальной эмблеме Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики", а также "Описание официальной эмблемы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики".

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.