https://news.day.az/officialchronicle/1642928.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов и распоряжений - Указ
Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов и распоряжений - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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