https://news.day.az/officialchronicle/1642936.html Эльчин Юсубов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы - Распоряжение
Эльчин Юсубов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы - Распоряжение
Назначен специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Эльчин Мустафа оглу Юсубов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
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