Эльчин Юсубов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Назначен специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Эльчин Мустафа оглу Юсубов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.