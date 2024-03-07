https://news.day.az/officialchronicle/1642937.html Эмин Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - Распоряжение
Эмин Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Эмин Замин оглу Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Документом отменено распоряжение "О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион".
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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