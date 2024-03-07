https://news.day.az/officialchronicle/1643065.html Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре