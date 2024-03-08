Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст обращения зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции.

Приветствую вас на проходящей в Баку международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Проведение сегодняшнего мероприятия в канун начала священного для исламского мира месяца Рамазан и Международного дня борьбы с исламофобией имеет символическое значение.

К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают. Мы становимся свидетелями представления ислама как потенциального источника опасности, более широкого распространения с каждым днем подозрительности, дискриминации и откровенной ненависти к мусульманам. И в резолюции ООН о Дне борьбы с исламофобией отмечается, что рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями, вызывает глубокую озабоченность.

К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими. На долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год.

В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова. Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании. Под прикрытием "светскости" принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане.

Вместо того, чтобы бороться с такими проявлениями, оскорбляющими чувства мусульман, привлекать виновных к ответственности, правительства этих стран разжигают исламофобские настроения, подстрекают к преследованию мусульман и пытаются сохранять подобные темы на повестке дня. К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность. Сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.

Нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур. Этими структурами ведется целенаправленная деятельность против исламской религии, исламской культуры, искажая истинную суть ислама, предпринимаются попытки отождествить его с терроризмом, запятнать и очернить его.

Мы решительно осуждаем эти тенденции, которые набирают силу и направлены на дискредитацию нашей религии. Ислам - религия мира, милосердия, терпимости и справедливости. Взглянув на карту мира, можно увидеть, что именно мусульмане больше всего страдают от террора.

Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии. Одним из наиболее тяжелых последствий 30-летней оккупации Арменией наших земель является преднамеренное разрушение и уничтожение нашего культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия. Кроме того, выявляются факты разрушения на этих территориях сотен мусульманских кладбищ, изменения назначения и фальсификации мусульманских святилищ, мечетей и гробниц, а во многих случаях и использования в качестве хлева, где содержались животные, считающиеся запрещенными в нашей религии. Подобные акты надругательства оскорбляют не только наши чувства, но и чувства мусульман всего мира. В то же время большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

Азербайджан обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране. К сожалению, ЮНЕСКО до сих пор не отреагировала на этот призыв.

Мы гордимся тем, что Азербайджан является полиэтнической и многоконфессиональной страной. Представители всех религий и этнических групп живут здесь в условиях мира как одна семья. Религиозное равенство и инклюзивность, охраняемые в нашей стране как национальное достояние, являются образом жизни азербайджанского народа, источником его силы. Исходя из этого, естественно, что уважение мультикультурных ценностей является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Наша страна прилагает усилия для популяризации и продвижения ценностей мира, мирного сосуществования, гуманизма и в мировом масштабе. Азербайджан поддерживает гармоничные отношения между различными культурами, постоянно выдвигает многие глобальные инициативы на основе межцивилизационного и межкультурного диалога во имя достижения взаимопонимания. Ярким примером этого является ставший уже доброй традицией Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в мае.

В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму. Связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом. Использование религии в политических целях служит лишь созданию внутри общества раскола и противостояния. Эти проявления одновременно лишают человечество гуманистических идеалов и общечеловеческих ценностей, в результате приводят к межцивилизационным конфликтам.

Сегодняшнее мероприятие демонстрирует решимость Азербайджана бороться с исламофобией, которая является одним из вызовов современности. Уверен, что конференция внесет вклад в борьбу совместными усилиями с исламофобией, выдвижение новых инициатив, связанных с продвижением культуры толерантности и мира, основанной на уважении разнообразия религий и убеждений.

Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции".