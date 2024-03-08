Президент Ильхам Алиев: Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими

К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Подчеркивается, что на долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. "В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова", - отмечается в послании главы государства.