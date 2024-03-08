Президент Ильхам Алиев: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию

К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

В послании отмечается, что сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии. Подчеркивается, что нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур.