Президент Ильхам Алиев: Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении

Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Азербайджан обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране. К сожалению, ЮНЕСКО до сих пор не отреагировала на этот призыв", - подчеркивается в послании главы государства.