https://news.day.az/officialchronicle/1643802.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала месяца Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю начала месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг изобилие, каждой семье - здравие, радость, счастье и благополучие! Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!".
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