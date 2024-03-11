В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - ФОТО
11 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Республики Казахстан был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена Президенту Казахстана, а казахстанская делегация - Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств сделали официальное фото.
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