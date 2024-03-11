В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

11 марта состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Республики Казахстан был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Республики Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Казахстана, а казахстанская делегация - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств сделали официальное фото.

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