Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева в узком составе

11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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