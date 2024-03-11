https://news.day.az/officialchronicle/1643830.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева в узком составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева в узком составе - ФОТО
11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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