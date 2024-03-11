https://news.day.az/officialchronicle/1643851.html Эльчину Мамедову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор" - Распоряжение
Эльчину Мамедову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор" - Распоряжение
Полковнику Эльчину Али оглу Мамедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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