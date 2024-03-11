Эльчину Мамедову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор"

Полковнику Эльчину Али оглу Мамедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.