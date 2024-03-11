Ряд военнослужащих ВВ Азербайджана награждены медалью "За военные заслуги" - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
Алекберова Ниджата Вагиф оглу - полковника
Абдулкеримова Турала Акиф оглу - полковник-лейтенанта
Алиева Тельмана Эльяз оглу - полковник-лейтенанта
Гасанова Али Вагиф оглу - полковник-лейтенанта
Гурбанова Анара Иса оглу - полковник-лейтенанта
Мамедова Хайяма Логман оглу - полковник-лейтенанта
Агаева Немата Мир Тахир оглу - майора
Алиева Расима Нурмамед оглу - майора
Гулиева Малика Алипанах оглу - майора
Магеррамова Сатдара Разим оглу - майора
Нифталиева Аяза Тофиг оглу - майора
Мамедова Билала Шахин оглу - капитана", - говорится в распоряжении главы государства.
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