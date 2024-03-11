Ряд военнослужащих ВВ Азербайджана награждены медалью "За военные заслуги"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

Алекберова Ниджата Вагиф оглу - полковника

Абдулкеримова Турала Акиф оглу - полковник-лейтенанта

Алиева Тельмана Эльяз оглу - полковник-лейтенанта

Гасанова Али Вагиф оглу - полковник-лейтенанта

Гурбанова Анара Иса оглу - полковник-лейтенанта

Мамедова Хайяма Логман оглу - полковник-лейтенанта

Агаева Немата Мир Тахир оглу - майора

Алиева Расима Нурмамед оглу - майора

Гулиева Малика Алипанах оглу - майора

Магеррамова Сатдара Разим оглу - майора

Нифталиева Аяза Тофиг оглу - майора

Мамедова Билала Шахин оглу - капитана", - говорится в распоряжении главы государства.