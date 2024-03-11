https://news.day.az/officialchronicle/1643891.html В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов
В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов
11 марта в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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