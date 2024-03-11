Президент Азиатского банка развития поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.