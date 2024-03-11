https://news.day.az/officialchronicle/1643895.html Председатель правления "ACWA Power" поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель правления "ACWA Power" поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель правления компании "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия Мухаммад Абу Найан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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