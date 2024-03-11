Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали церемонию прибытия контейнерного поезда на станцию "Абшерон"

11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала "Сиань" на станцию "Абшерон" в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется