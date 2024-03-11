https://news.day.az/officialchronicle/1643901.html Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали церемонию прибытия контейнерного поезда на станцию "Абшерон"
Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали церемонию прибытия контейнерного поезда на станцию "Абшерон"
11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала "Сиань" на станцию "Абшерон" в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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