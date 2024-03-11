https://news.day.az/officialchronicle/1643969.html Президент Ильхам Алиев: Мы радуемся успехам Казахстана
Президент Ильхам Алиев: Мы радуемся успехам Казахстана
Мы радуемся успехам Казахстана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.
Поздравив Президента Токаева и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновативном развитии, глава государства сказал: "Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорят о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем Ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто".
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