Президент Ильхам Алиев: Мы радуемся успехам Казахстана

Мы радуемся успехам Казахстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Поздравив Президента Токаева и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновативном развитии, глава государства сказал: "Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорят о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем Ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто".