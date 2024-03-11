От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Президента Касым-Жомарта Токаева

В эти минуты во дворце "Гюлистан" в Баку проходит официальный прием от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в честь Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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