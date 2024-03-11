https://news.day.az/officialchronicle/1644020.html Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией
Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подчеркнув, что сегодня подробно обсуждались вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил: "Азербайджан в этом заинтересован, и, по существу, именно Азербайджан был инициатором с самого начала процесса переговоров по мирному договору".
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