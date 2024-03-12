https://news.day.az/officialchronicle/1644134.html Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Физулинский район
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Физулинский район
12 марта находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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