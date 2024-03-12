Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Физулинский район

12 марта находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.