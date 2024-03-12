https://news.day.az/officialchronicle/1644162.html Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули
Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули
12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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