Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомились с проектом Центральной районной больницы, которая будет построена в Физули

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на бакинскую станцию «Абшерон» - ФОТО - ВИДЕО

11 марта 14:18 (UTC+04), Официальная хроника 9 308