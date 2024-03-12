Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомились с проектом Центральной районной больницы, которая будет построена в Физули

12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ознакомились с проектом Центральной районной больницы, которая будет построена в Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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