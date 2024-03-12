Председатель Президентского совета Государства Ливия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Президентского совета Государства Ливия Мохаммед Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.