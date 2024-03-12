https://news.day.az/officialchronicle/1644301.html Председатель Президентского совета Государства Ливия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Президентского совета Государства Ливия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Президентского совета Государства Ливия Мохаммед Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре