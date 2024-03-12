https://news.day.az/officialchronicle/1644312.html Президент Греции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Греции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Поздравляю Вас с победой на выборах.
Хочу заверить Вас в том, что Греция желает развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в интересах двух народов, а также стабильности в более обширном регионе.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
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