Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации.

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