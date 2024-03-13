https://news.day.az/officialchronicle/1644382.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом
Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации.
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