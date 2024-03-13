Президент Ильхам Алиев принял нового главного исполнительного директора BP

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял нового главного исполнительного директора BP Мюррея Очинклосса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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