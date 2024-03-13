https://news.day.az/officialchronicle/1644528.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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