https://news.day.az/officialchronicle/1644537.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Устав Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и "Устав Государственного агентства экологической экспертизы".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в пункт 5.4 "Устава Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и пункт 5.4 "Устава Государственного агентства экологической экспертизы" добавлено второе предложение следующего содержания.
"Из средств, оставшихся в распоряжении агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам и выдачу премий сотрудникам министерства".
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