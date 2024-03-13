Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в уставы двух агентств

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Устав Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и "Устав Государственного агентства экологической экспертизы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в пункт 5.4 "Устава Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов" и пункт 5.4 "Устава Государственного агентства экологической экспертизы" добавлено второе предложение следующего содержания.

"Из средств, оставшихся в распоряжении агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам и выдачу премий сотрудникам министерства".