Масим Мамедов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Лачинском районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Назначить Масима Ахмед оглу Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

2.Отменить Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район" от 28 марта 2023 года номер 3806 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023 год, номер 3, статья 411 (Том I).

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении главы государства.