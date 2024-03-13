https://news.day.az/officialchronicle/1644558.html Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН
Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре