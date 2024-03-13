Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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