https://news.day.az/officialchronicle/1644588.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма - ФОТО
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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