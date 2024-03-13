Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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