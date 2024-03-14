https://news.day.az/officialchronicle/1644691.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам политики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам политики - ФОТО
14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам политики Гая Райдера, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре