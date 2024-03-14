https://news.day.az/officialchronicle/1644709.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании Байрамом Бегаем - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании Байрамом Бегаем - ФОТО
14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре