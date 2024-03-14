Президент Ильхам Алиев: Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба

Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности", - добавил глава государства.