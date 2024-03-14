https://news.day.az/officialchronicle/1644725.html Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде
Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".
"Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это - результат Второй Карабахской войны", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре