https://news.day.az/officialchronicle/1644733.html Президент Ильхам Алиев принял сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельку Цвиянович - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельку Цвиянович - ФОТО
14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельку Цвиянович, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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