https://news.day.az/officialchronicle/1644737.html Президент Ильхам Алиев: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю
Президент Ильхам Алиев: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю
Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".
"Все это - известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами. И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху", - отметил глава государства.
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