Президент Ильхам Алиев: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю

Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"Все это - известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами. И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху", - отметил глава государства.