Президент Ильхам Алиев: Лозунг премьер-министра Армении о том, что «Карабах - это Армения» слишком амбициозен для такой страны

Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения", во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года", - подчеркнул глава государства.