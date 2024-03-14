Президент Ильхам Алиев: По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом международном институте была создана особая атмосфера

По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с девятью странами-членами Европейского Союза, а также с Организацией исламского сотрудничества, глава государства отметил: "Поэтому у нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем".