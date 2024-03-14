https://news.day.az/officialchronicle/1644820.html В Азербайджане изменен "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах" - Указ
В Азербайджане изменен "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Перечень должностей высшего специального ранга в таможенных органах", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2004 года.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, в упомянутый перечень добавлен руководитель Аппарата Государственного таможенного комитета - генерал-майор таможенной службы.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.
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