https://news.day.az/officialchronicle/1644821.html Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ
Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ
Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны и состава Межведомственной комиссии по охране государственной тайны".
Согласно указу, в число членов Межведомственной комиссии по охране государственной тайны включен заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики.
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