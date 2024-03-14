https://news.day.az/officialchronicle/1644824.html Утверждено соглашение о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума
Утверждено соглашение о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Организацией объединенных наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Данное соглашение было подписано 22 декабря 2023 года в Баку.
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