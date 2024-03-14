Утверждено соглашение о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Организацией объединенных наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данное соглашение было подписано 22 декабря 2023 года в Баку.