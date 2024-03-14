https://news.day.az/officialchronicle/1644934.html Премьер-министр Великобритании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Великобритании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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